İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneye Saldırdı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanenin cerrahi bölümünde yapılan arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldığını açıkladı.

Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

Yapılan açıklamada, iki gün önce ameliyat olan Filistinli çocuğun hastanede bulunarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırıda toplamda ölü sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük sağlık kuruluşu olarak hizmet vermekte ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırmaktadır.

İsrail Saldırıları ve Sağlık Kuruluşları

İsrail ordu saldırıları, 7 Ekim 2023’ten bu yana bir dizi sağlık kuruluşunu hedef almayı sürdürmektedir. Bu süreçte, Gazze'deki 34 hastane faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.

Ateşkesin Bozulması ve Son Durum

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan şiddetli saldırılarına 18 Mart sabahı yeniden başlamıştır. Saldırılar sonucunda çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 1200'den fazla kişi ise yaralanmıştır.

İsrail'in Gazze’ye yönelik son saldırıları, 50,021 Filistinlinin yaşamını yitirmesi ve 113,274 kişinin yaralanması gibi büyük bir trajediye yol açmıştır. Ayrıca, ateşkesi bozma gerekçesi olarak Hamas'ın yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini belirten İsrail yönetimi, askeri güçle müdahalede bulunma niyetlerini ifade etmektedir.

Hamas’tan Tepki

Hamas ise, İsrail'in ateşkes sürecine uymadığını ve arabulucu ülkelerin huzurunda Gazze'deki Filistin halkına karşı bir soykırımı yeniden başlattığını dile getirdi. Bu gelişmeler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşmektedir.