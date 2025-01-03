DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 11 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar ve yıkıma dair detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:11
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 11 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda biri gazeteci olmak üzere birçok kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli Selman ailesine ait bir evi bombaladı. Bu saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin Zevayide beldesinde Şalat ailesine ait bir ev insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Bu saldırıda biri gazeteci olan 3 kişi yaşamını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşen bir başka hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Mişmiş ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında bir kadın da yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti. Gazze'nin kuzeyinde, savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, bu saldırılarda da yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 581 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında 17 bin 818 çocuk ve 12 bin 287 kadın yer alıyor. Saldırılarda 108 bin 438 kişi de yaralandı. Ancak, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Özellikle hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla birlikte sivil altyapının da tahrip edildiği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
5
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi
6
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı