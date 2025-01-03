İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 11 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda biri gazeteci olmak üzere birçok kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli Selman ailesine ait bir evi bombaladı. Bu saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin Zevayide beldesinde Şalat ailesine ait bir ev insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Bu saldırıda biri gazeteci olan 3 kişi yaşamını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşen bir başka hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Mişmiş ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında bir kadın da yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti. Gazze'nin kuzeyinde, savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, bu saldırılarda da yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 581 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında 17 bin 818 çocuk ve 12 bin 287 kadın yer alıyor. Saldırılarda 108 bin 438 kişi de yaralandı. Ancak, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Özellikle hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla birlikte sivil altyapının da tahrip edildiği ifade ediliyor.