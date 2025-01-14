İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:19
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırılar özellikle Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde gerçekleşti.

Er-Rimal Mahallesi'nde düzenlenen ilk saldırıda 2 kişi öldü ve çeşitli yaralanmalar meydana geldi. Devamında ise, eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusu insansı hava araçlarıyla (İHA) çok sayıda noktayı bombaladı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da oldukça trajik bir olay yaşandı; burada düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail savaş uçakları tarafından yapılan bombardımanda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan resmi açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu gazetecilik okuyan Filistinli kız öğrenci Ahlam et-Teluli'nin de hayatını kaybettiği belirtildi. Daha önceki saldırılarda ise Filistin'deki Safa Haber Ajansı Editörü Muhammed Beşir et-Telmis öldürülmüştü.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 204 gazeteci hayatını kaybetti. Bu veriler, bölgede yaşanan durumun ne kadar acı verici ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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