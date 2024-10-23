İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında İki BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze'de Druşen Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah şehrinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracına düzenlediği saldırıda, iki UNRWA çalışanının ölümüyle sonuçlanan bir durum yaşandı.

Hastane Bilgileri

Hastane kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaşamını yitiren UNRWA çalışanlarının cenazeleri, Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi'nde UNRWA'ya ait bir aracı İHA tarafından atılan bir füze ile hedef aldığını belirtti. Bu saldırıda, iki çalışanın can verdiği kaydedildi.

Önceki Saldırılar

5 Ekim tarihinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan UNRWA merkezine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği ve bu merkezi "Hamas'ın komuta merkezi" olarak nitelendirdiği biliniyor.

UNRWA Genel Komiseri'nin Açıklamaları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 18 Ekim’de yaptığı bir açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen UNRWA çalışanı sayısının 231’e ulaştığını duyurdu.