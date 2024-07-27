İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 54 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun "güvenli" olduğu belirtilen bölgelerde düzenlediği hava saldırılarında toplam 54 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu olay, uluslararası kamuoyundan büyük tepki topladı.

Deyr el-Belah ve Han Yunus'ta Yaşananlar

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah'taki bir okula düzenlenen saldırının ardından 15 çocuk ve 8 kadın da dahil olmak üzere 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, bu saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bilgisini paylaşıldı.

İsrail Ordusu’nun Saldırıları ve Sonuçları

Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 89 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle Filistinli ailelerin, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Sağlık Hizmetleri Etkileniyor

Han Yunus'taki sağlık merkezlerinin birçoğu, saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalmış durumda. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini büyük ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak, periyodik olarak artan saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumun tepkisini de beraberinde getiriyor.