İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Can Kaybı 45,361'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 45,361'e yükseldi. Bu rakam, son 24 saat içerisinde gerçekleşen üç ayrı katliamda 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle oluştu.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Gazze'deki saldırılarda yaralı sayısının ise 107,803 olarak kaydedildiği belirtildi. Saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'nde, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin cesetlerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. İlgili açıklamada, İsrail güçlerinin müdahaleleri nedeniyle cenaze hizmetlerinin aksadığı ifade edildi.

Ulaşım ve İnsan Hakları Sorunları

Bölgedeki insani krizin derinleştiği ve sağlık sisteminin çökmesi, Gazze halkının bu zor günlerde yaşadığı sıkıntıları artırıyor. Tam 446 gündür süren bu çatışmalar, hem can kaybı hem de yaralı sayısı açısından kayıpları büyütmeye devam ediyor.