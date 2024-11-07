DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği çeşitli saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:17
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan verilere göre, bu saldırılar 34 gündür aralıksız sürmektedir.

Cibaliya Beled'de Yaşananlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Beled beldesinde, bir eve düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

İHA Saldırıları

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından Cibaliya Beled çarşısının girişine gerçekleştirilen saldırıda ise 3 Filistinli öldü. Bu düzenlemeler sivil hayatı tehdit etmekte ve yaralanmalara sebep olmaktadır.

Nusayrat Mülteci Kampı ve Refah Kentindeki Saldırılar

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, sivil Filistinlilerin toplanmış olduğu bir alan hedef alındı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı.

Ayrıca, güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun sivillerin bulunduğu bir noktaya gerçekleştirdiği bir saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak