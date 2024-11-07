İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan verilere göre, bu saldırılar 34 gündür aralıksız sürmektedir.

Cibaliya Beled'de Yaşananlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Beled beldesinde, bir eve düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

İHA Saldırıları

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından Cibaliya Beled çarşısının girişine gerçekleştirilen saldırıda ise 3 Filistinli öldü. Bu düzenlemeler sivil hayatı tehdit etmekte ve yaralanmalara sebep olmaktadır.

Nusayrat Mülteci Kampı ve Refah Kentindeki Saldırılar

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, sivil Filistinlilerin toplanmış olduğu bir alan hedef alındı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı.

Ayrıca, güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun sivillerin bulunduğu bir noktaya gerçekleştirdiği bir saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştır.