DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:59
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları Can Aldı

İsrail'in Gazze ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sahvil ve Abid Aileleri Hedef Alındı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, İsrail'in savaş uçakları Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Sahvil ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, sağlık kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abid ailesine ait evi hedef aldığını, bu saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Saldırılar Devam Ediyor

Saldırılar sırasında, Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait bir parkın yakınında yer alan ve yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırın da bombalandığı belirtildi. Bu saldırıda 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine, hücumbotları da Şati Mülteci Kampı'na doğru ağır ateş açarak sivilleri hedef aldı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
4
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
5
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu
6
Almanya Başbakanı Scholz'den EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama: "Göçmenler bizim çocuklarımızdır"
7
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor