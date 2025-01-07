İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları Can Aldı

İsrail'in Gazze ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sahvil ve Abid Aileleri Hedef Alındı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, İsrail'in savaş uçakları Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Sahvil ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, sağlık kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abid ailesine ait evi hedef aldığını, bu saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Saldırılar Devam Ediyor

Saldırılar sırasında, Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait bir parkın yakınında yer alan ve yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırın da bombalandığı belirtildi. Bu saldırıda 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine, hücumbotları da Şati Mülteci Kampı'na doğru ağır ateş açarak sivilleri hedef aldı.