İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Barınma Merkezlerine Saldırı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki barınma merkezlerinde 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Cibaliya'daki Kanlı Olaylar

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nde elde edilen bilgilere göre, Cibaliya bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere yapılan saldırılarda 13 kişi yaralandı. Aynı zamanda, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Hafsa Okulu'na düzenlenen bir başka saldırıda ise 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da kara ve hava saldırılarını 10 gündür sürdürmekte. Bu bölgelerde sıkı bir abluka uygulanıyor. İsrail'in, bölgedeki Filistinlileri güney yönüne göç etmeye zorladığı belirtiliyor. Savaşın yanı sıra kuşatma ve aç bırakma taktikleriyle de yerel halkın göç etmesi hedefleniyor.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, resmi verilere göre yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere toplam 42,227 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 98,464 kişi yaralandı.