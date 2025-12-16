DOLAR
Yozgat'ta motosiklet şarampole yuvarlandı — Sürücü hastaneye kaldırıldı

Yozgat'ta motosikletle eğitim yapan A.D. (22), Cemil Çiçek Bulvarı'nda dengesini kaybedip şarampole yuvarlandı; itfaiye ekipleri çıkararak Bozok Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:10
Olayın Detayları

A.D. (22) adlı sürücü, Cemil Çiçek Bulvarı'nda motosikletle eğitim çalışması yaptığı sırada, eski Bilim Teknik Okulu mevkiinde dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan motosikletin plakası henüz öğrenilemedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri düştüğü yerden sürücüyü kurtardı.

Sürücü, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

