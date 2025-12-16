Yozgat'ta motosiklet şarampole yuvarlandı — Sürücü hastaneye kaldırıldı
Olayın Detayları
A.D. (22) adlı sürücü, Cemil Çiçek Bulvarı'nda motosikletle eğitim çalışması yaptığı sırada, eski Bilim Teknik Okulu mevkiinde dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan motosikletin plakası henüz öğrenilemedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri düştüğü yerden sürücüyü kurtardı.
Sürücü, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
