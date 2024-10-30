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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu alanlara düzenlediği saldırılarda 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:30
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, sivil kayıpları artırmaya devam ediyor. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırıların hedef aldığı iki alanda toplam 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'daki Katliam

İlk saldırı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’nın batısında bulunan Selatın Mahallesi’nde yaşayan sivillerin toplandığı alana gerçekleştirildi. Bu saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İkinci Saldırı

Aynı gün içerisinde, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir sağlık kliniğinin çevresi de İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Bu saldırıda 5 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Artan Saldırılar ve Tehcir Politikaları

5 Ekim tarihinden bu yana, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenlemektedir. Bu saldırılar, bölgeden Filistinlileri zorla çıkarma amacını taşımakta ve sık sık sivillerin toplandığı alanlar hedef alınmaktadır.

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