İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Hastane Saldırısı: 4 Ölü

Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gerçekleşen saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Saldırı, yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırları hedef aldı.

Yangın ve Yaralanmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah kentindeki hastane yerleşkesindeki çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırım sonucunda çıkan yangında, yaklaşık 30 çadırın yandığı ve yangının 45 dakika sürdüğü belirtildi. Olayda yaralananların çoğunun ise ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar geçirdiği ifade edildi.

7. Kez Saldırı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıklamasında, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırların 7. kez bombalandığı vurgulandı. Önceki saldırılar 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Çığlıklar İçinde Kalanlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı esnasında çığlık atan kişilerin alevler içinde kaldığı görüldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildiriliyor.