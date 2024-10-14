DOLAR
34,28 0,06%
EURO
37,49 0,12%
ALTIN
2.930,1 -0,07%
BITCOIN
2.195.684,04 -2,19%

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne yönelik saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:54
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Hastane Saldırısı: 4 Ölü

Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gerçekleşen saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Saldırı, yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırları hedef aldı.

Yangın ve Yaralanmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah kentindeki hastane yerleşkesindeki çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırım sonucunda çıkan yangında, yaklaşık 30 çadırın yandığı ve yangının 45 dakika sürdüğü belirtildi. Olayda yaralananların çoğunun ise ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar geçirdiği ifade edildi.

7. Kez Saldırı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıklamasında, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırların 7. kez bombalandığı vurgulandı. Önceki saldırılar 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Çığlıklar İçinde Kalanlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı esnasında çığlık atan kişilerin alevler içinde kaldığı görüldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de 14 Ekim 2024 Gündemi
2
Tayvan Çevresinde Çin Askeri Tatbikatı: 25 Hava Aracı ve 7 Gemi Tespit Edildi
3
Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Kandıran Reklamlara Cezalar
4
Adana'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 7 Yaralı
5
Hatay'da İnşaat İşçileri Arasında Kanlı Kavga
6
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi