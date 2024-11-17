İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bu binayı hedef aldı. Yaklaşık 70 kişinin yaşadığı belirtilen bina, yapılan bombardıman sonucu yerle bir oldu.

Saldırı sonrasında, 50 Filistinli yaşamını yitirirken, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

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