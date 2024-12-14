İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda, özellikle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı evler ve okullar hedef alındı.

Cibaliya'da Acı Kayıplar

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya beldesinde En-Nezle bölgesinde bulunan "Sadullah" ailesine ait bir evi vurarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Yafa Okulu'na Saldırı

İsrail askerleri ayrıca, helikopterle Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'ndeki Yafa Okulu'na rastgele ateş açtı. Bu saldırı sonucunda 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya ve Diğer Bölgelere Yapılan Saldırılar

Yerel kaynaklar, İsrail ordusu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra, gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Megazi Mülteci Kampı'na topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Bu son gelişmeler, bölgede artan gerilim ve insani kriz endişelerini beraberinde getiriyor.