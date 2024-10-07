İsrail'in Gazze'deki Savaş Suçları: 'Kanıt' Belgeseli California'da Gösterildi

California'da 'Kanıt' Belgeseli

Anadolu Ajansı, Gazze'deki savaş suçlarını gözler önüne seren 'Kanıt' başlıklı belgeselini California'da düzenlenen özel bir gösterimle izleyiciyle buluşturdu.

Belgeselin Amacı

Bu belgesel, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini ve savaş suçlarını belgelerle destekleyerek dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Gösterim, izleyicilere olayların ciddiyetini aktarmanı hedefliyor.

Katılımcıların Yorumları

Gösterimin ardından katılımcılar, belgeselin etkileyici olduğunu ve savaşın yıkıcı sonuçlarını açık bir şekilde gösterdiğini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden de geniş yankı uyandıran belgesel, çeşitli organizasyonlar tarafından destekleniyor.

Sonuçlar ve Tepkiler

California'da düzenlenen bu gösterim, savaş suçlarına dikkati çekmek ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.