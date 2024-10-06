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İsrail'in Gazze'deki Yıkımı: İnsanları ve Doğayı Etkileyen Saldırılar

İsrail'in Gazze'deki bombardımanları, hem insani krizi derinleştiriyor hem de çevresel tahribata yol açıyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:02
İsrail'in Gazze'deki Yıkımı: İnsanları ve Doğayı Etkileyen Saldırılar

İsrail'in Saldırıları ve Gazze'deki Sonuçları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, gerçekleştirilen bombardımanlar insani krizin yanı sıra ciddi çevresel tahribat da yarattı. Bu süreçte, beyaz fosfor bombalarının kullanımı dikkat çekiyor.

İnsani Kriz ve Çevresel Tahribat

Gazze'deki çatışmalar, 40 binden fazla kişinin ölümüne ve 100 bine yakın kişinin yaralanmasına neden oldu. Aynı zamanda, on binlerce insan yerlerinden oldu ve yaşamlarını yardım kuruluşlarının sağladığı barınma alanlarında sürdürmek zorunda kaldı.

Saldırıların Boyutu

Gazze hükümetinin açıklamalarına göre, sadece 200. günde, 75 bin ton bomba kullanıldığı belirtildi. Bu rakam, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan bombaların miktarının yaklaşık 6 katıdır.

Çevresel Etkiler

Queen Mary Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Gazze'deki binaların %54 ila 66'sı saldırılardan etkilenmiştir. Sadece ilk 120 günde, 420 bin ton karbondioksit eşdeğerinde emisyon meydana gelmiş, bu da birçok ülkenin yıllık emisyonunu aşmaktadır.

Beyaz Fosfor Kullanımı ve Su Sorunu

Uluslararası hukuka aykırı olarak sivil bölgelerde beyaz fosfor bombası kullanan İsrail, Gazze'nin su ve elektrik altyapısına da zarar vermiştir. Birleşmiş Milletler'e göre, su ve temizlik tesislerinin %67'si ya hasar görmüş ya da yıkılmıştır.

Salgın Hastalık Tehlikesi

Kirli su kullanımı ve tıbbi atıkların imha edilememesi, Hepatit B ve C gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Gazze'deki sağlık durumu, 4 Mart 2024 itibarıyla, yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası ile ciddi bir tehdit altındadır.

Karbon Yükü ve Yeniden İnşaat Zorluğu

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yıkım nedeniyle oluşan 23 milyon ton enkazın kaldırılmasının yıllar alacağını öngörmektedir. Yeniden inşa işlemleri sırasında yaklaşık 60 milyon ton karbondioksit eşdeğerinde emisyonun salınacağı tahmin edilmektedir.

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