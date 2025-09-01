İsrail'in Gazze Saldırıları: 43 Filistinli hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Yeni saldırı bilgisi eklendi, ölü sayısı güncellendi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli kesimlerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 43 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kenti ve Şatii Mülteci Kampı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresindeki bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir hamile kadın ile iki çocuk hayatını kaybetti. Şatii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir eve yönelik vuruda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde Nafak Caddesi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı bir ev hedef alındı; saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Şehir merkezinde Sahabe Hastanesi çevresinde bir bina bombalandı; bombardımanda karı-koca ve bir çocuktan oluşan üç kişilik aile yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Mahallenin Ebu İskender kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı alan, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; saldırıda bir kişi öldü, yaralananlar oldu.

Zeytun ve Şucaiyye

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerini ve ayakta kalan yapıları patlatmaya devam ediyor. Zeytun saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından yoğun şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında anne, baba ve bir kız çocuğundan oluşan üç kişilik aile katledildi. Ayrıca hastane çevresindeki bir çadır İHA ile vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti; bu kişilerden birinin dünkü saldırıda aldığı yara sonucu öldüğü belirtildi.

Güneydeki saldırılar

Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 2 Filistinli, askerlerin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra semtinde İHA ile düzenlenen saldırıda 3 genç yaşamını yitirdi. Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okulun yakınında sivillerin toplandığı alana yapılan İHA saldırısında ise 4 kişi daha öldü.

Gazze'nin batısındaki Nasr Caddesi'nde, yerinden edilen kişilerin barındığı bir çadırın hedef alındığı bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Mezrea Okulu'nda bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.