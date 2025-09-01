DOLAR
41,11 0,15%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.596,45 -0,74%
BITCOIN
4.488.371,77 -0,06%

İsrail'in Gazze Saldırıları: 43 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda sivil yerleşimler, mülteci kampları ve hastane çevreleri hedef alındı; 43 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:25
İsrail'in Gazze Saldırıları: 43 Filistinli hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Yeni saldırı bilgisi eklendi, ölü sayısı güncellendi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli kesimlerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 43 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kenti ve Şatii Mülteci Kampı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresindeki bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir hamile kadın ile iki çocuk hayatını kaybetti. Şatii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir eve yönelik vuruda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde Nafak Caddesi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı bir ev hedef alındı; saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Şehir merkezinde Sahabe Hastanesi çevresinde bir bina bombalandı; bombardımanda karı-koca ve bir çocuktan oluşan üç kişilik aile yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Mahallenin Ebu İskender kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı alan, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; saldırıda bir kişi öldü, yaralananlar oldu.

Zeytun ve Şucaiyye

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerini ve ayakta kalan yapıları patlatmaya devam ediyor. Zeytun saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından yoğun şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında anne, baba ve bir kız çocuğundan oluşan üç kişilik aile katledildi. Ayrıca hastane çevresindeki bir çadır İHA ile vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti; bu kişilerden birinin dünkü saldırıda aldığı yara sonucu öldüğü belirtildi.

Güneydeki saldırılar

Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 2 Filistinli, askerlerin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra semtinde İHA ile düzenlenen saldırıda 3 genç yaşamını yitirdi. Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okulun yakınında sivillerin toplandığı alana yapılan İHA saldırısında ise 4 kişi daha öldü.

Gazze'nin batısındaki Nasr Caddesi'nde, yerinden edilen kişilerin barındığı bir çadırın hedef alındığı bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Mezrea Okulu'nda bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Denizli'de Yeni Doğan Kaçırma Girişimi: Baba "Bebeğimiz Poşette Ölebilirdi"
3
Devrim Arabaları Eskişehir'de Açık Hava Sinemasında
4
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması — 15 Üniversite Finalde
6
Sivrihisar'da Yatak Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü
7
İzmir Konak'ta Yeğenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark