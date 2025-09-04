İsrail'in Gazze Saldırıları: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 46 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, kuzey, orta ve güney kesimlerde evleri, çadırları ve yardım bekleyen sivilleri hedef alan saldırıları aktarıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne yönelik bir saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Aynı mahallede İsrail'in bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü. Kentin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yer alan İtalyan Kulesi çevresindeki sığınmacı çadırları ise İnsansız Hava Araçlarının saldırısına maruz kaldı.

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Ebu Mazin Kavşağı civarında yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti; saldırı sonrası çadırda yangın çıktığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti; görgü tanıkları enkaz altında çıkarılmayı bekleyenlerin olduğunu aktarıyor.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinin doğusunda İsrail ordusu yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü askeri araçlarla geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştirdi. Aynı bölgede yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alınması sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir binayı hedef alan saldırıda bir karı-koca hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu insansız hava aracıyla kent merkezinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde bulunan Şifa Hastanesi yakınlarında yerinden edilenlerin barındığı bir çadırı hedef aldı; saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı mahallede düzenlenen başka bir saldırıda sivil bir topluluk hedef alınarak 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri

Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kisufim bölgesinde yardım bekleyenlere İsrail askerlerince açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir ailenin çadırını hedef alan saldırıda, aralarında 4 çocukın da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yardım bekleyen 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Japon Mahallesi'nde bir sivil topluluğa düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, bölgede yoğun saldırıların sürdüğünü ve sivillerin ağır bedel ödediğini bildiriyor.