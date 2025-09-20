İsrail'in Gazze Saldırıları: 58'i Gazze Kentinden 68 Ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i Gazze kentinden olmak üzere 68 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde kara ve hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde bombardıman aralıksız devam ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü açıklamasına göre, kent merkezinin kuzey ve güney bölgelerindeki evler insansız hava araçlarından rastgele açılan ateş ile hedef alındı; çok sayıda sivil yaralandı.

Kentin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ndeki evler yoğun şekilde bombalandı, Şeyh Rıdvan mahallesindeki bazı noktalar ise patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruldu. İsrail ordusu ayrıca kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı bölgesine zorla yerinden edilmeyi ve güneye gitmeyi içeren tahliye bildirileri attı.

Gazze kentindeki ölümler ve hedef alınan sığınma merkezleri

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Şati Mülteci Kampı yakınlarındaki Ebu Hamid kavşağında toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yermuk Stadyumu yakınlarında zorla yerinden edilen ailelerin kaldığı bir sığınma merkezine yapılan saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sabra Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti; aynı mahallede bazı evlere yönelik saldırılarda 4'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 14 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda çok sayıda kayıp olduğunu ve enkaz altında kalanlar bulunduğunu bildirdi.

Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı. Kentin farklı noktalarına yönelik saldırılarda en az 23 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi müdürünün ailesine yönelik saldırı

İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş yazılı açıklamasında, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı.

Orta ve güney kesimlere yönelik saldırılar

Kuzeyde Gazze kentini yoğun hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kampın batısına İHA ile düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Orta kesime düzenlenen diğer hava saldırılarında bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Güneyde yardım bekleyen siviller hedef alındı

Refah kentinde insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca güney bölgelerindeki saldırıların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Gazze'de iki yıldır süren çatışma ortamında, kuzeydeki sivillerin "güvenli bölge" iddiasıyla güneye göç ettirilmeye çalışılması ve buna rağmen güneyin de bombalanmaya devam etmesi, insani krizi derinleştiriyor.