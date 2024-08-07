İsrail'in Gazze Saldırıları: Hiroşima'nın İzleri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları ve Tarihsel Bağlantılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlenen atom bombası saldırılarını akıllara getiriyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü Başkanı Rami Abdu, "İsrail, Gazze'de atom bombası kullanmadı ancak on binlerce ton bomba ile büyük yıkım yarattı" belirtti.

Yıkım ve İnsani Kriz

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda, Filistinlilerin can kaybı ve yaralı sayısı 140 bini geçti. Gazze'de 2,3 milyon kişi yaşarken, bu saldırılar sonucu 1,9 milyondan fazla insan yerinden edildi. Abdu, "Siviller ile savaşçıların ayırt edilmediği bir savaş bu. Gazze'de büyük bir insani kriz yaşanıyor" dedi.

Tarihi Saldırılarla Paralellik

Hiroşima'da atom bombası atılması sonucu anında 70-80 bin kişi öldü, yıl sonuna kadar ölü sayısı 140 bine yaklaştı. Abdu, "Gazze'deki durum da buna benzer; sakinlerin yüzde 10'u ölen, yaralanan ya da kaybolan kişilerden oluşuyor" diye ekledi.

Uluslararası Toplum ve ABD Desteği

ABD, Hiroşima'da atom bombası kullanarak büyük bir yıkıma yol açarken, günümüzde de İsrail'e askeri destek sağlıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail'in Bugüne kadar Gazze'ye 82 bin ton patlayıcı attığı tahmin ediliyor. Bu miktar, Hiroşima'da kullanılan atom bombasının 5 katından fazladır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sessizlik ve Eleştiriler

Sevabite, Gazze'de yaşananlara karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "İnsanlık ayıbı olan bu duruma karşı kimse harekete geçmiyor" dedi.

Öte yandan, Es-Sevabite, Gazze'deki yıkımın 150 bin konutun tamamen, 200 bin konutun ise kısmen yıkılmasına yol açtığını belirtti.