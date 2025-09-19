İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

Güncelleme 2 — Olayın Özeti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı Gazze kentinden olmak üzere 34 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların kuzey, güney ve orta kesimlerde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar ile toplanma alanlarını hedef aldığını bildirdi.

Gazze kenti ve çevresi

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde, Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde, Kudüs Hastanesi çevresinde quadcopter tipi bir insansız hava aracından atılan bomba nedeniyle 2 sağlık görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki El-Feyruz Kuleleri ile Er-Rimal Mahallesi yakınlarındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı'nda, Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Eş-Şati Mülteci Kampı'nda "Şeref" ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti; kampta topçu ateşi ve hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bazı bina ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi. Ayrıca saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Gazze kentindeki hastanelere getirildi.

Orta kesim ve Nusayrat

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, orta ve güney bölgelerini de hedef almaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Azzayiza Caddesi’nde sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda, Ebu Sarrar Kavşağı yakınında sivil bir grubun hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen bombardımanda ise 5 kişi öldü.

Güneyde Han Yunus ve Refah

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzeybatısındaki Karara beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.