İsrail'in Gazze saldırıları: Son 24 saatte 69 ölü, açlıktan ölenler 376'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 69 Filistinli hayatını kaybetti; hastanelere getirilen yaralı sayısı ise 422 olarak bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 69 artarak 64 bin 300'e yükseldiği belirtildi. Toplam yaralı sayısının ise 162 bin 5 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğunu ve 18 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 11 bin 768 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 964 kişinin yaralandığını aktardı.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 190 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, açıklamada İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 362'ye, yaralananların sayısının ise 17 bin 434'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ve can kaybı sayılarına henüz yansımayan ölümler olabileceği vurgulandı.

Açlıktan ölenler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş imzalı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiğini kaydetti.