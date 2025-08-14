İsrail'in Gazze Saldırılarında 27 Filistinli Yaşamını Yitirdi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının hedefleri ve tanık ifadeleri

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım almak için bekleyenleri hedef aldığını bildirdi.

Han Yunus'ta, sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Zeytun ve diğer hedeflerde can kayıpları

İsrail’in Gazze kent merkezindeki Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki evler ve apartmanlar yıkılırken, Zeytun'un çeşitli noktalarına topçu saldırıları da düzenlendi.

Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail helikopterinin Gazze kentindeki Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyi ile kuzeydeki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef alan topçu saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.