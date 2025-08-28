DOLAR
41,02 0,05%
EURO
48,05 -0,56%
ALTIN
4.507,59 -0,62%
BITCOIN
4.592.156,83 0,29%

İsrail'in Gazze Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye sabah saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı; yardım bekleyenler hedef alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:31
İsrail'in Gazze Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadınlar, çocuklar ve insani yardım alabilmek için bekleyenlerin de bulunduğu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı detayları ve hedeflenen noktalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları ve evleri hedef aldı; ayrıca insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Nezle bölgesindeki Halime es-Saadiyye Okulu çevresine düzenlenen İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ne düzenlenen İHA saldırısında da 1 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra açılan ateşte bir kadın ile çocuğu öldürüldü.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım dağıtım merkezleri çevresinde toplanan Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Refah'ta yardım bekleyenlere açılan ateşte 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise bir anne ile çocuğu yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateşte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane açıklaması

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaylarla ilgili bilgiler hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınmış olup, bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin veriler yetkililerce teyit edilmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
3
Gaye Özen'in 'Nefes' Minyatür Sergisi Datça'da Açılıyor
4
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
5
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
6
Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta Sürpriz Korolu Gösteri
7
Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı