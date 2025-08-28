İsrail'in Gazze Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadınlar, çocuklar ve insani yardım alabilmek için bekleyenlerin de bulunduğu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı detayları ve hedeflenen noktalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları ve evleri hedef aldı; ayrıca insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Nezle bölgesindeki Halime es-Saadiyye Okulu çevresine düzenlenen İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ne düzenlenen İHA saldırısında da 1 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra açılan ateşte bir kadın ile çocuğu öldürüldü.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım dağıtım merkezleri çevresinde toplanan Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Refah'ta yardım bekleyenlere açılan ateşte 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise bir anne ile çocuğu yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateşte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane açıklaması

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaylarla ilgili bilgiler hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınmış olup, bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin veriler yetkililerce teyit edilmeye devam ediyor.