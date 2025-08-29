DOLAR
İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Ölü — Yeni Saldırılar ve Ayrıntılar

İsrail'in Gazze saldırılarında en az 28 Filistinli öldü; çeşitli bölgelerde yeni saldırılar ve çok sayıda yaralı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:46
İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Ölü — Yeni Saldırılar ve Ayrıntılar

İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Ölü — Yeni Saldırılar ve Ayrıntılar

GÜNCELLEME: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarındaki sivillere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Bölgeler ve can kayıpları

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde, yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yönelik saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evin bombalanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Deyr el-Belah'daki İsrail saldırısında bir evdeki karı-koca yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından açılan ateşte 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'ye yönelik son saldırılarda, Refah kentindeki bir yardım dağıtım merkezinin yakınında açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Avda Hastanesi kaynakları, Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen insanlara ateş açılması sonucu 2 Filistinlinin can verdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentin güneyindeki Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara açılan ateş sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında sivil bir topluluğun hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

