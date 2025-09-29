İsrail’in Gazze Saldırılarında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti — Yeni Ayrıntılar

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında en az 35 Filistinli öldü; saldırılar Nasr, Zeytun, Şucaiyye, Han Yunus ve Refah'ta yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:13
İsrail’in Gazze Saldırılarında 35 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların sabah saatlerinden bu yana Gazze’nin orta, kuzey ve güney kesimlerinde sürdüğünü bildiriyor.

Saldırıların kapsamı ve yöntemler

İsrail ordusu, Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları kullandı; ayrıca birçok bölgeye hava bombardımanları düzenlendi.

Gazze kenti: Nasr, Es-Suveydi, Zeytun ve Şucaiyye

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde bulunan Es-Suveydi bölgesine düzenlenen bombardımanda 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.

Nasr Mahallesi’nde İsrail ordusu ayrıca insansız araçları patlattı ve bölgenin kuzeyindeki mahallelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırlık alana yapılan bombardımanda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi’ndeki saldırıda ise 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı zamanda Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildi.

Gazze kenti güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir evi hedef alan bombardımanda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Sabra’daki Magribi Caddesi üzerindeki bir eve yönelik saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Selasini Caddesi üzerindeki sivil gruba yönelik saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail’in Gazze kentinde düzenlediği diğer saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesi ve altyapı hasarı

İsrail ordusuna ait araçlar, pazar günü girdikleri Nasr Mahallesi’nden sınırlı ölçüde geri çekilerek eski mevzilerine, Muzner Kavşağı çevresine döndü. Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Nasr Caddesi üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) binasına yakın bir noktadan yaklaşık 500 metre ilerlediğini aktarmıştı.

Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları, bölgede altyapıda ve konutlarda geniş çaplı hasara yol açtı; bunlar arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de yer aldı.

Orta kesim: Nusayrat ve Muhayyem el-Cedid

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid Caddesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alındığı bombardımanda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kampın kuzeyinde bir eve yönelik saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kampın batısında yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alan bombardımanda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Orta kesimde düzenlenen başka bir saldırıda da 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güney: Han Yunus ve Refah

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti merkezinde yer alan El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına insansız bombalı araçlarla yıkım saldırıları düzenledi.

Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 4 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.

Son durum

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, saldırıların devam ettiği ve ölü-yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Olaylarla ilgili resmi askeri açıklamalar henüz detaylandırılmadı.

