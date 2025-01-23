İsrail'in Gazze Saldırılarında 38 Bin Çocuk Yetim Kaldı

Gazze'de Yaşanan İnsani Felaket

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğü operasyonlar sonucunda, 38 bin çocuk yetim, 14 bin kadın dul kaldı. Sağlık Bakanlığına bağlı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir Vahidi, bu insani felaketin boyutlarını AA muhabirine aktardı.

Ailelerin Kayıpları

Vahidi, yaptıkları açıklamada, saldırılarda 32 bin 152 çocuğun babasını, 4 bin 417 çocuğun annesini ve 1918 çocuğun ise hem anne hem babasını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, 13 bin 901 kadının da eşini kaybettiği vurgulandı.

Acıların Hafifletilmesi İçin Müdahale Çağrısı

Bu verilerin Gazze halkının yaşadığı acıların boyutunu gözler önüne serdiğini ifade eden Vahidi, yetimlerin ve mağdur ailelerin acılarını hafifletmek amacıyla uluslararası topluma acil destek çağrısında bulundu. Vahidi, bu ailelere insani, psikolojik ve maddi destek sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, Katar arabuluculuğunda 15 Ocak'ta açıklanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında ilk 42 günde İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

İlk Aşamada Teslimatlar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması çerçevesinde 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.