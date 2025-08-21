İsrail'in Gazze saldırılarında 41 sivil hayatını kaybetti — Güncelleme

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 9'u insani yardım bekleyenler olmak üzere 41 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bilgiler, hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktarımlarına dayanıyor.

Güney: Han Yunus ve Refah

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Refah kentinde ise yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen sivillere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Orta kesim: Salahaddin Caddesi ve Netzarim

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen siviller hedef alındı. Saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Netzarim bölgesi yakınlarında yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzey: Şeyh Rıdvan ve Gazze kenti

Gazze'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları topçu atışıyla vuruldu; saldırı sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı. Gazze kentinin kuzeybatısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü. Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan İHA ile vuruldu; saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mahallede bir ailenin evinin hedef alındığı bombalı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesindeki Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alanın vurulması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı beldeye İHA ile gerçekleştirilen füze saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesi ile Sabra ve Cibaliya bölgelerinde başlattığı yıkım devam ediyor. Ordu, 11 gündür Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan ve yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu Munasara Mülteci Kampı için tahliye uyarısı yapıldıktan sonra kamp yıkıldı. Daha önce zorla yerinden edilen Filistinli aileler, bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı; saldırılar sonrası çok sayıda kişi yaralandı.