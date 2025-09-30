İsrail'in Gazze Saldırılarında 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında sabah saatlerinden bu yana 57 Filistinli öldü; Netzarim ve El-Mevasi başta olmak üzere birçok bölge hedef alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:31
İsrail'in Gazze Saldırılarında 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 57 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME 3 - İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinli yaşamını yitirdi. Yeni saldırılar eklendi, ölü ve yaralı sayıları güncellendi.

Orta kesim: Deyr Belah, Nusayrat ve Bureyc

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde saldırılarını sürdürüyor. Deyr Belah kentinde, El-Baz ailesinin evine yapılan saldırıda 1 kadın ile 6 çocuk hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah'ın batısındaki Biye Caddesi kavşağı yakınlarında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan saldırıda 5 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda Ardenis ailesinin evi bombalandı; saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Aynı kampta sivillerin bulunduğu bir alana yapılan saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Kurenavi ailesinin evini vurdu.

Netzarim Koridoru: Yardım bekleyenlere ateş

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresinde, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında insani yardım almak için bekleyenlere ateş açıldığı bildirildi. Bu saldırıda 18 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Güney: El-Mevasi ve Han Yunus

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde hedef alınan saldırılarda bir baba, hamile bir anne ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi. Han Yunus'taki Mevze kavşağında düzenlenen bir diğer saldırıda ise 1 Filistinli öldü.

Gazze'nin güneyini hedef alan diğer saldırılarda bir başka kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Morag koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede zaman zaman topçu atışları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kuzey: Gazze kenti ve kamplar

İsrail ordusu kuzeyde Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nı vurdu; saldırıda 1 Filistinli öldü. Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 2, kentin merkezine yönelik saldırılarda ise 3 kişi can verdi.

Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Derac Mahallesi'ndeki Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki evin vurulması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Gazze kentinde düzenlenen diğer saldırılarda ise bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından gelen bilgiler doğrultusunda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin güncellemeler gelmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rami Kütüphanesi'nde 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' Etkinliği
2
1 Ekim 2025 Gündem Özeti: TBMM Açılışı ve Günün Öne Çıkanları
3
Mustafa: 'Hükümet Gazze'nin Tüm Sorumluluğunu Üstlenmeye Hazır'
4
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 20 yaşındaki Sedat P. hayatını kaybetti
5
BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü
6
Papa 14. Leo: Trump'ın Gazze Planında Hamas'ın Sürede Kabul Etmesini Umuyorum
7
KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar