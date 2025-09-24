İsrail'in Gazze Saldırılarında 73 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda farklı bölgelere yönelik vuruşlar sonucu toplam 73 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda yaralı bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:24
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 73 Filistinli yaşamını yitirdi. YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ.

Kuzey: Gazze kentinde yoğun saldırılar

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgelerine yoğun topçu atışı düzenlenirken kent semalarında silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yoğun şekilde uçuş yaptığı görüldü.

Hastane kaynakları, Gazze Belediyesine ait Firas Çarşısı'nda yerinden edilen sivillerin barındığı depolara düzenlenen saldırıda 22 kişinin öldüğünü; bunların 9'unun çocuk, 6'sının kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli El-Hams ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Kentteki Sahabe Caddesi'nde bir dairenin bombalanması sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi. Kentin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde, yerinden edilenleri taşıyan bir kamyona düzenlenen SİHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır şekilde yaralandı. Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde de 1 kişi SİHA saldırısında yaşamını yitirdi.

Orta ve güney bölgeler: Yardım bekleyenlere ateş

İsrail ordusu kuzeyde Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırırken orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah’ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 8 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü. Gazze kenti ile diğer bölgelerdeki saldırılarda ise 28 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hastaneler cenazelerle doldu

Hastane kaynaklarına göre, sabah saatlerinden bu yana El-Ehli Baptist Hastanesi’ne 25, Şifa Hastanesi’ne 23, Nasır Hastanesi’ne 16, Aksa Hastanesi’ne 4, Seraya Hastanesi’ne 3, Avde Hastanesi’ne ise 2 cansız beden ulaştırıldı. Söz konusu hastanelere çok sayıda yaralı da getirildi.

