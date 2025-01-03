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İsrail'in Gazze Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 202'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:33
İsrail'in Gazze Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Filistinli gazeteci Ömer Salah ed-Deyravi hayatını kaybetti.

Hava Saldırısının Ayrıntıları

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ömer Salah ed-Deyravi'nin, farklı haber ajansları için kameraman olarak görev yaptığı ve Ez-Zevayide bölgesindeki evine düzenlenen hava saldırısında anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazeteci Sayısı 202'ye Yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 202'ye yükseldiği aktarıldı. Bu durum, Gazze'de ve uluslararası alanda büyük bir endişe yarattı.

Uluslararası Tepki Ve Çağrılar

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu gibi kuruluşların, Gazze'deki meslektaşlarına yönelik işlenen sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca, uluslararası topluma, İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde caydırıcı adımlar atılması için baskı yapma talebi iletildi.

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