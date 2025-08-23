DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 24 Saatte 61 Artarak 62 bin 622'ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 61 kişi öldü, toplam can kaybı 62 bin 622'ye yükseldi; hastanelere 61 ölü, 308 yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:45
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 24 Saatte 61 Artarak 62 bin 622'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 24 Saatte 61 Artarak 62 bin 622'ye Yükseldi

Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 308 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 298 Filistinlinin de toplam istatistiklere eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 778 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 632 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 76 kişinin öldüğü, 15 bin 308 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111'inin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 622'ye, yaralıların sayısının 157 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı