İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 24 saatte 64 artışla 62 bin 686’ya yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı artıyor

Son 24 saatte 64 kişi daha yaşamını yitirdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 64 artarak 62 bin 686'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 64 ölü ve 278 yaralı getirildiğinin kaydedildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 842 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 910 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı belirtildi. Böylece Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında hedef alınanlarda öldürülenlerin sayısının 2 bin 95'e, yaralananların sayısının ise 15 bin 431'e ulaştığı kaydedildi.

Genel verilerde ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 686'ya, yaralı sayısının da 157 bin 951'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ve bölgedeki insani krizin derinleştiği vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği; 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a ulaştığı ifade edildi.