İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 62 bin 122'ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 58 artışla can kaybının 62 bin 122'ye yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:54
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 62 bin 122'ye çıktı

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 62 bin 122'ye çıktı

Son 24 saat verileri ve Sağlık Bakanlığı açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin en güncel veriler paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte hastanelere getirilen 58 ölü ve 185 yaralı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak tarihinde varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 576 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 717 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişinin öldüğü, 14 bin 947 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49'unun yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği kaydedildi.

Genel bilanço olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 122'ye, yaralı sayısının ise 156 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade edildi.

