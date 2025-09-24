İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65 bin 419'a Yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 65 bin 419'a çıktı

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 37 artarak 65 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere getirilenlerin arasında 37 ölü ve 175 yaralı bulunduğu belirtildi.

Ateşkesin bozulması ve yardım noktalarına yönelik saldırılar

Bakanlık verilerine göre, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 531'e, yaralananların sayısı ise 18 bin 531'e ulaştı.

Toplam bilanço ve enkaz altındaki kayıplar

Genel toplamda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 419'a, yaralıların sayısı ise 167 bin 160'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu ifade edildi.