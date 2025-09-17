İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 73'e Yükseldi

GÜNCELLEME 4 — Hastane ve görgü tanıkları saldırıların detaylarını aktarıyor

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 73 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırları ile yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Saldırılarda 55'i Gazze kentinden olmak üzere 73 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Habib Apartmanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail savaş uçakları, kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillerin bir araya geldiği bir gruba yönelik saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırıda 13 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucunda Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7 ve Kudüs Hastanesi'ne 2 cansız beden ulaştırıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Hamed kentinde savaş artıklarının patlaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı kente İsrail topçuları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelerdeki ağır saldırılar neticesinde Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne 10 Filistinlinin naaşı getirildi. Nusayrat Mülteci Kampı Blok C'de bir evin bombalanması sonucu bir çocuk can verdi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen bombalı saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve saldırı sonrası yıkılan yapıların enkazı altında kalanların olduğu bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor.