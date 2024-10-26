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İsrail'in Gazze Saldırılarında Çocuklar ve Kadınlar Mağdur Oluyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17 bin 210 çocuk hayatını kaybetti. Saldırılarda kadınların kurban sayısı da yüksek.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:55
İsrail'in Gazze Saldırılarında Çocuklar ve Kadınlar Mağdur Oluyor

Gazze'deki Saldırılarda Çocukların Oranı Yüksek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanlar sonucunda 17 bin 210 çocuk yaşamını yitirdi. Gazze hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıların kurbanlarının büyük bir kısmının çocuklar ve kadınlar olduğu belirtildi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 42 bin 885'e ulaştı. Bu ölülerin yüzde 69'unun ise çocuklar ve kadınlar olduğu vurgulandı. Bu süreçte 100 bin 544 kişi yaralandı.

Kayıplar ve Cenaze İşlemleri

Yapılan açıklamada, Gazze'de hâlâ enkaz altında ölülerin bulunduğu, sağlık ekiplerinin ise İsrail güçlerinin engel olması nedeniyle bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi. Ayrıca yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yeni Doğan Bebekler ve Sağlık Durumu

Gazze'de, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra dünyaya gelen 171 bebek, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. 1 yaşın altında 786 çocuğun da saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Hamile Kadınlar ve Gıda Güvenliği Tehditi

60 bin hamile kadının sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu ve 350 bin kronik hastanın ciddi risk altında bulunduğu ifade edildi. Gıda yetersizliği nedeniyle 3 bin 500 çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Barınma Merkezlerine Saldırılar

İsrail ordusu, sivillerin sığındığı 197 barınma merkezini hedef alarak onlara büyük zarar verdi. Özellikle sağlık personeli ve gazetecilere yönelik alıkoyma ve saldırılar da dikkat çekmektedir.

Altyapı ve Ekonomi Üzerindeki Etkiler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıların, altyapıda ciddi tahribata yol açtığı ve yıkım oranının %86'ya ulaştığı belirtiliyor. Ekonomik zarar ise 36 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sonuç

Gazze'deki bu insani kriz, çocukları ve kadınları derinden etkileyen büyük bir trajedi olarak kaydedilmektedir. Saldırılar sonucunda kaybedilen yaşamların yanı sıra, sosyal yapı ve sağlık hizmetleri büyük bir çöküşle karşı karşıya kalmıştır.

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