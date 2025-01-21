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İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 47 Bin 107'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinli sayısı 47 bin 107'ye çıkarken, son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:46
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 47 Bin 107'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda ölen Filistinli sayısı 47 bin 107'ye ulaştı. Son 24 saatte yapılan açıklamalara göre, 68'i enkaz altından çıkarılan olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son Durum: Acı Verici Rakamlar

Gazze Sağlık Bakanlığı, 15 aydan fazla süredir devam eden saldırılar hakkında güncel bilgileri paylaştı. Son 24 saat içerisinde hastanelere 72 cansız beden ile birlikte 56 yaralı ulaştı. Bu rakamlar ise, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve hala enkaz altında cansız bedenler bulunduğunu göstermektedir.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandı. Bu anlaşma, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi ve üç aşamadan oluşuyor. İlk 42 gün içerisinde, 33 İsrailli esir ve 1900’den fazla Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu aşama kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulmakta olan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

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