İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 89: Gazze kentinden 42

İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 89'a Yükseldi

GÜNCELLEME 3 - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42'si Gazze kentinden olmak üzere 89 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan ve karadan bombalıyor; Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki saldırılar da sürüyor. Kuzeyde yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kenti yoğun bombardıman altında.

Gazze kentinde ölümler

Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nin Sudra bölgesinde sivillerin toplandığı alan hedef alındı; saldırıda 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "Eş-Şurafa" ailesinin evine düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Bekr" ailesinin evi hedef alındı; burada 9 kişi öldü. El-Abbas Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 5, Rimal Mahallesi'nin El-Vahde Caddesi'ndeki bir apartman dairesine yönelik saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği Er-Raşid Caddesi'nde yerinden edilenleri hedef alan hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi; Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail İHA'sından açılan ateşte 1 kişi öldü. Gazze kentinin farklı noktalarına düzenlenen diğer saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde evler ve çadırlar bombalandı

Sağlık kaynaklarına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı; saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Nusayrat'ta Filistinli "Cemel" ailesinin evinin bombalanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kampta sivillerin toplandığı başka bir alanın bombalanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda beldesinde Filistinli "Ebu Rukkab" ailesinin evine düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilenlerin kaldığı çadır İsrail savaş uçaklarınca bombalandı; saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki diğer saldırılarda ise 3 kişi daha öldü.

Güneyde yardım bekleyenlere ateş açıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Han Yunus'un çeşitli bölgelerinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Refah kentinin Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı; çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas'ın açıklaması ve uluslararası çağrı

Hamas yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 100 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Açıklamada İsrail'in bugün Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi ve orta kesimlerdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Hamas, dünyanın gözü önünde tekrar eden kanlı sahnelere dikkat çekerek Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve uluslararası topluma, "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi, acilen harekete geçmesi ve Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak için çeşitli yollarla İsrail'e baskı uygulaması" çağrısında bulundu.