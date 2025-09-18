İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saat: 79 Ölü, 228 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 79 Filistinli yaşamını yitirdi, 228 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:18
Gazze Şeridi'nde can kaybı ve yaralanmalar arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 79 Filistinli hayatını kaybetti, 228 kişi yaralandı.

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre bu sayılar saldırıların yoğunlaştığı süre içinde kaydedildi. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar henüz netleşmedi.

Bölgede sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye devam ediyor. Kurtarma ve sağlık hizmetlerine dair gelişmeler takip ediliyor.

Gelişmeler doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.

