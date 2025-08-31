İsrail'in Gazze Saldırısı Yoğunlaştı: Filistinliler Kentte Mahsur

HUSNİ NEDİM - İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfuslu kentlerinden biri olan yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini işgal planı kapsamında kara, hava ve denizden saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılar nedeniyle çok sayıda Filistinli kentte mahsur kaldı.

Bombardıman ve patlayıcı robotlarla geniş çaplı yıkım

Gazze'de İsrail ordusunun yoğun hava ve topçu bombardımanlarının yanı sıra patlayıcı yüklü robotlar ile gerçekleştirilen yıkım, sivillerin bölgeden çıkmasını neredeyse imkansız kılıyor. Görgü tanıkları, saldırıların özellikle Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle kavşağı, Kudüs Caddesi, Ebu İskender ve Şeyh Rıdvan bölgelerinde yoğunlaştığını aktarıyor.

İsrail ordusu, bu bölgelerde tahrip gücü yüksek patlayıcılarla donatılmış robotları kullanarak konutları ve altyapıyı hedef alıyor. İnsansız hava araçları (İHA) ile siviller hedef alınırken, savaş uçakları bölgeye varil bombaları attığına dair bildirimler geliyor.

Bölgelerdeki yoğun saldırı ve altyapı çöküşü

Ordu kaynaklarına göre topçu atışları, Gazze kentinin Kudüs ve Nasır caddeleri ile kuzey ve güney bölgelerini hedef alarak geniş çaplı yıkıma ve altyapının çökmesine yol açtı. Son 24 saatte İsrail savaş uçaklarının Cibaliya en-Nezle'de çok sayıda evi bombaladığı, İHA'larla vurulan bazı evlerin yandığı ve askerlerin yoğun ateşe devam ettiği bildirildi.

Gece boyu süren patlayıcı robot saldırıları

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun tonlarca patlayıcı yüklü, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını bubi tuzaklı robotlara dönüştürerek Gazze kentindeki tesis ve altyapıları havaya uçurduğunu aktarıyor. Konutların etrafına yerleştirilip patlatılan bu robotlar, yüzlerce metre ötede geniş çaplı yıkıma yol açıyor ve patlama sesleri kilometrelerce öteden dahi duyulabiliyor.

Gazze kentinin Ebu İskender ve Şeyh Rıdvan mahalleleri hattında gece boyunca gerçekleştirilen yıkım sabaha kadar sürdü.

Filistinli aileler evlerinden çıkamıyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin Zerka ile Cibaliya en-Nezle arasındaki bölgede "sınırlı kara ilerleyişi" gerçekleştirdiği ve yoğun ateş eşliğinde imha politikası yürüttüğü bildirildi. İnsani koşullar giderek ağırlaşırken, özellikle Ebu İskender bölgesinde Filistinli ailelerin yoğun bombardıman, ulaşım imkansızlığı ve güvenli alanların bulunmaması nedeniyle evlerinden çıkamadıkları rapor ediliyor.

Temel hizmetlerin çöküşü ve artan insani kriz

İsrail'in 29 Ağustos Cuma günü Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesinin ardından ordunun yoğun bombardımanları, ciddi can kayıpları ve yaralanmalara yol açtı. Görgü tanıkları, Gazze kentinin Ebu İskender ve Halime es-Sadiyye bölgelerinde tüm temel hizmetlerin çöktüğünü, içme suyu ve gıdanın tükendiğini aktardı.

Tanıklar, ailelerin yalnızca sınırlı miktarda un ya da artıklardan beslenebildiğini, açlığın giderek ağırlaştığını, su veya yiyecek temini için evden çıkmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Bölgeyi yoğun ateş altında tutan İsrail ordusunun uygulamaları nedeniyle hareket eden her şeyin açık "hedef" haline geldiği vurgulanıyor.