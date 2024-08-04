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İsrail'in Gazze Saldırısında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki okullara düzenlediği saldırıda 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:36
İsrail'in Gazze Saldırısında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Okullara Saldırı

İsrail ordusu, Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okula eş zamanlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü Tanıkları ve Sağlık Kaynakları

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde bulunan Hasan Selame ve Nasr okulları hedef alındı. Saldırıda zarar gören okullarda, evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu ifade edildi. Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, yaşamını yitirenlerin çoğu çocuklardan oluşmakta. "Katliamın Çoğu Çocuk"

Gazze Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, okullara düzenlenen saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden ve yaralananların %80'i çocuklar" ifadesini kullandı. Basal, iki okulda gerçekleşen olayın kelimenin tam anlamıyla bir katliam olduğunu vurguladı.

Güvenlik Endişeleri

İsrail'in, Nasr ve Hasan Selame okullarında düzenlediği saldırının ardından Gazze'deki durumun oldukça trajik olduğu ifade edildi. Basal, "İsrail, hiçbir kutsal değere saygı duymuyor ve Gazze'de artık güvenli bir yer kalmadı" dedi.

Öte yandan, İsrail ordusu daha önce Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Hamame Okulu'na da saldırı düzenleyerek, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinlinin ölümüne sebep olmuştu.

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