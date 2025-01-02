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İsrail'in Gazze Saldırısında 36 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:39
İsrail'in Gazze Saldırısında 36 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Son Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 36 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadır, İsrail askerleri tarafından bombalandı. Bu saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Hedef Alınan Siviller

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in Beni Suheyla bölgesinde yaptığı bombardıman sonucunda 2 Filistinli yaşamını kaybetti.

İsrail keşif uçaklarının Deyr el-Belah'ta bulunan Salahaddin Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırı da büyük bir kayba yol açtı. Burada çok sayıda kişi ölü ve yaralı olarak hastanelere nakledildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden Acı Rapor

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Deyr Belah'taki saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda, Şati Mülteci Kampı çarşısına yönelik bir diğer bombardımanda 4 Filistinli öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, İsrail'e ait bir keşif uçağı tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sivillere yönelik saldırılarda da 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi alındı.

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