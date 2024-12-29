İsrail'in Gazze Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Son Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun beldesine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı ve Yaralanmalar

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Beyt Hanun beldesine hava saldırısı düzenleyerek evleri hedef aldı. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında üç çocuk ile anneleri ve nineleri de bulunuyor. Yaralıların durumu ise, şiddetli bombardıman nedeniyle müdahale edilememesi nedeniyle kritik halde.

Kuşatma ve Ambulans Hizmetleri

Tanıklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in uyguladığı kuşatma ve hareket eden her şeyi hedef alması sebebiyle ambulans ve sivil savunma hizmetlerinin durduğunu bildirdi. Yaklaşık 15 aydır süren bombardımanlarda son 3 ayda saldırılar ciddi şekilde artmış durumda.

İsrail güçleri, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik bombardımanlarını sıkı kuşatma altında sürdürüyor.