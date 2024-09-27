İsrail'in Gazze Saldırısında Üç Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Üç Kişinin Ölümü

İsrail ordusunun Gazze kentinde gerçekleştirdiği saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetti. El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sonucu zarar gören üç kişinin cenazesi ve yaralılar hastaneye götürüldü.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Ajans Anadolu muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze'nin Reşid Caddesi ve Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bombardımanda hayatını kaybeden bireylerin isimlerini belirttiler. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Tanıklar, yatırım ve sağlık ekiplerinin, yaralıları ve ölüleri El-Ehli Baptist Hastanesi'ne taşımakta olduğunu ifade etti.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, toplamda 41 bin 534 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın içerisinde 16,795 çocuk ve 11,378 kadın yer almakta. Ayrıca, yaralı sayısı 96,092 olarak bildirilmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ve yerleşimcileri tarafından düzenlenen saldırılarda 717 Filistinli yaşamını yitirmiştir.