İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar: Kadınlar ve Çocukların Acı Hikayeleri Ortaya Çıkıyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Acı Hikayeler ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, geride pek çok acı hikaye ve kayıplar bıraktı. Binlerce Filistinli çocuk ve kadın hala enkaz altında beklerken, dünya bu trajedilere gözlerini kapatmaya çalışıyor. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail’in ağır iş makinelerinin bölgeye girişi engelleniyor ve Filistinliler enkaz altındaki cenazeleri bulmakta zorlanıyor.

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