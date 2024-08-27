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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:53
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Sürüyor

Güney Gazze'de, özellikle Han Yunus ve Refah şehirlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırılar

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Han Yunus Mülteci Kampı’nda bulunan Ziyade Ailesi’nin evine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Hedef Alınan Bölgeler

Daha sonraki bir saldırıda, Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi’nde bir ev hedef alındı ve burada da 4 kişi öldü. Ayrıca, Refah'ın kuzeyinde bir araca yapılan saldırı sonucunda 1 Filipinli hayatını kaybetti.

Devam Eden Saldırılar ve Gözlemler

Görgü tanıklarına göre, İsrail askeri araçları Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara ateş açmaya devam ediyor. Deyr el-Belah kentinin doğusunda başlatılan şiddetli topçu bombardımanı ile birlikte Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine yapılan aralıklı bombardımanlar da sürüyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneybatısındaki bölgelere yönelik düzenlediği çok sayıda saldırı, bölgedeki gerginliği artırıyor. Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi’ne giren İsrail araçları, burada yer alan Filistinli evlerine top mermisi atmaya ve ateş açmaya devam ediyor.

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