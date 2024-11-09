İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar yeni bir trajediye yol açtı. Son günlerde düzenlenen saldırılarda en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Okul ve Çadırlar Hedef Alındı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentindeki Yafa Caddesi'ndeki yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

Yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, kentte bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Savaş uçakları ayrıca, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları da bombalayarak en az 9 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu.

Beyt Lahiya ve Cibaliya'daki Saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde İsrail savaş uçakları, Ebu Cerrad ailesine ait bir evi bombaladı ve bir kişi hayatını kaybetti, bazı diğer kişiler yaralandı. Aynı kentte gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise Hammude ailesinden 3 kadın yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya ve Cibaliya kentlerinde Filistinlilere ait onlarca evi ve yerleşim alanlarını patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.

Ölü ve Yaralı Sayısı Korkutucu Boyutta

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 508 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın. Ayrıca 102 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Sivil altyapıyı da hedef alan bombardımanlar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını tahrip ediyor.