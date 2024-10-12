İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Yeni Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridinde yaptığı saldırılarda, en az 10 Filistinli yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hedef: Civiller

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçları, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırılarıyla sivilleri hedef aldı.

Megarzi ve Cibaliya'daki Saldırılar

Özellikle Megazi'de yapılan insansız hava aracı saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliya'nın merkezindeki El-Yafeviyye Mahallesi'nde bir eve yapılan saldırıda ise biri kadın toplam 8 kişi can verdi.

Diğer Olaylar

Ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da pek çok kişi yaralanmıştır.