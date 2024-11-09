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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:09
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi’nde Yeni Saldırılar: 14 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bir yılı aşkın süredir süregelen şiddeti devam ediyor. Son yapılan saldırılarda en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Fehd es-Sabah Okulu Hedef Alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Yafa Caddesi’nde, yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu’nu hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Çadırlar ve Sivil Altyapı Hedefte

İsrail savaş uçaklarının, yine Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin kullandığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı’na bağlı sağlık ekipleri tarafından, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne taşındı.

Ölü Sayısı Hızla Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 43,508 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı, 17,210 çocuk ve 11,742 kadın da dahil olmak üzere büyük bir trajediye işaret ediyor. Ayrıca, 102,684 kişi yaralanırken, enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor.

Yaşanan bu olaylar, sivil altyapının tahrip edilmesi ve hastane, eğitim kurumları gibi sığınakların hedef alınmasıyla birlikte halkın büyük sıkıntılar çekmesine sebep oluyor.

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